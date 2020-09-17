Рональд Лаудер называет гуманитарным кризисом то, что происходит сейчас на украино-белорусской границе.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать ситуацию на белорусско-украинской границе, где вторую неделю в полевых условиях заперты тысячи евреев-паломников со своими детьми.

В своем письме Лаудер особо подчеркивает сакральную роль паломничества брацлавских хасидов в Умань. «Как вы, должно быть знаете, для многих евреев ежегодное паломничество в Умань стало особо популярным в последние годы. Менее известным остается тот факт, что для истинных последователей учения рабби Нахмана и их потомков такое путешествие является заповедью, обязательной к исполнению. Последние 200 лет, она обязывает каждого последователя Брацлавского течения сделать все возможное и невозможное, чтобы совершить это ежегодное паломничество».

Рональд Лаудер называет гуманитарным кризисом то, что происходит сейчас на украино-белорусской границе, где сотни паломников оказались запертыми в ужасающих условиях между двух государств. Президент Мирового еврейского конгресса призывает Зеленского разрешить этой группе паломников въехать в Украину для совершения важнейшего для них паломничества при условии безусловного соблюдения ними всех карантинных требований COVID-19.

Лаудер отмечает, что в последние десятилетия Украина стремительно развивается в экономическом и культурном направлении и признает президентство Зеленского важным этапом этого развития. «Важнейшее место города Умани в еврейской культурной традиции играет значительную роль в привлечении инвесторов и бизнесменов в Украину. Я глубоко убежден в том, что Украине и Умани в частности суждено стать мировым центром культуры, туризма и бизнеса. Я лично испытываю большой интерес в этом развитии». Он рассчитывает на безотлагательную помощь президента Украины в разрешении сложившегося кризиса и надеется в скором времени вновь встретиться с ним в Украине.

Рональд Лаудер является американским миллиардером, международным инвестором, сыном основателей Estee Lauder Companies. За свою долгую карьеру на госслужбе, Лаудер служил послом США в Австрии, баллотировался в мэры Нью-Йорка, играл значительную роль в процессе мирного урегулирования сирийско-израильского конфликта. Имеет прекрасные отношения со многими мировыми лидерами, в том числе с премьер-министром Израиля Бенеамином Нетаньягу.

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Автор: УНИАН