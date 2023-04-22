Много погибших, много контуженных, которых отказываются лечить, рассказал местный волонтер о ситуации в бригаде.

Родственники раненых военных из 129-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг в Кривом Роге. Они заявляют, что "раненых бойцов не вывозят с позиций", говорят о "неудовлетворительных условиях службы" в бригаде, сообщает "Суспильне".

Журналисты пишут, что участники акции перекрыли проезжую часть. В частности, обвиняют командование бригады в ненадлежащем обеспечении бойцов, которых отправляют на "ноль".

Волонтер Виктор Миронов в комментарии "Суспильному" рассказал, что вместе с коллегами подвозил помощь бойцам 129-й бригады. "Ситуация очень сложная. У нас не хватает автомобилей для ввоза 200-ых, не хватает медикаментов, снаряжения. Много есть погибших, много контуженных, которых отказываются лечить. Хотим узнать, почему наши ребята без артподдержки, без дронов, без ночных тепловизоров, хотя, по документам, они есть", - сказал он.

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Представители местных властей, в частности Александр Вилкул, и военного командования бригады отказались от общения с митингующими и журналистами. Митингующим предложили обратиться в военную прокуратуру с коллективным заявлением о том, что переданное от Совета обороны имущество не дошло до военнослужащих.

Потери ВСУ в войне с Россией - что известно

Украина не раскрывает потерь среди военнослужащих, ссылаясь на то, что эти данные на период войны являются служебной информацией.

Впрочем, еще в ноябре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйен во время одного из своих выступлений заявила, что во время полномасштабного вторжения РФ погибло якобы 100 тысяч украинских бойцов. Слова фон дер Ляйен в Генштабе сразу же опровергли.

Недавно министр обороны Алексей Резников, комментируя данные о потерях Украины, намекнул, что их может быть меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции.

В то же время американская разведка оценивает безвозвратные потери ВСУ в 16-17, 5 тысяч человек. Однако россияне отфотошопили "слитые" в сеть документы: присвоили российской армии украинские потери, а Украине взамен нарисовали аж 71 тысячу убитых.

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