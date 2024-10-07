В частности, отныне отсрочка от мобилизации отображается как отдельный вид отсрочки, в соответствии с действующими нормами законодательства.

Министерство обороны Украины выпустило обновление для приложения "Резерв+". В новой версии приложения представлено несколько важных изменений.

Об этом говорится в описании приложения в AppStore. Так, отныне отсрочка от мобилизации отображается как отдельный вид отсрочки, в соответствии с действующими нормами законодательства.

Кроме того, в версии 1.2.0 разработчики приложения добавили функцию, позволяющую обновлять базу неактивных электронных военно-учетных документов путем сканирования QR-кодов.

Видео дня

Также теперь пользователи могут проверить действительность повестки, используя QR-код.

Новая версия пока доступна только для пользователей iOS. Обновление для Android должно появиться в ближайшее время.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

В Верховной Раде предлагают предоставить скидку в 50% для военнообязанных, которые не вовремя обновили свои данные, но самостоятельно инициируют наложение на себя штрафа за это. Нарушителям предлагают оплатить 8 500 грн. Сейчас размер штрафа за несвоевременное обновление учетных данных составляет от 17 000 грн до 25 500 грн

Тем временем Минобороны уже отправило 70 тысяч повесток через "Укрпочту". И в алгоритмах формирования повесток были обнаружены проблемы – они формируются на военнообязанных граждан с уже оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

Вас также могут заинтересовать новости: