Нардепы предлагают -50% 'скидки' на штраф за необновление данных: но есть нюанс

Предполагается, что в постановлении о наложении административного взыскания руководитель ТЦК определяет размер штрафа на уровне минимального размера штрафа за совершение такого правонарушения.

В Верховной Раде предлагают предоставить скидку в 50% для военнообязанных, которые не вовремя обновили свои данные, но самостоятельно инициируют наложение на себя штрафа за это.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №12093, нарушителям предлагают уплатить 8 500 грн. Речь идет о военнообязанных, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно будет только при условии, если гражданин самостоятельно обратится в органы ТЦК и добровольно оплатит эти 8 500 грн через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.

По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать военнообязанных осуществлять уточнение данных через приложение "Резерв+".

Видео дня

Сейчас размер штрафа за несвоевременное обновление данных составляет от 17 000 грн до 25 500 грн. Более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои данные или не сделали этого в определенный законодательством срок.

"Предложенные проектом изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8 500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста", - говорится в записке.

Штраф "со скидкой" - что предлагают депутаты

Согласно документу, чтобы иметь возможность оплатить только половину от возможного штрафа за несвоевременное обновление данных, лицо, не позднее дня рассмотрения дела о таком административном правонарушении, может обратиться в ТЦК, в котором оно состоит на учете, с заявлением, в котором оно отмечает, что не отрицает допущенное нарушение и согласна на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие.

Как пишет Судебно-юридической газета, заявление может быть подано лицом, привлекаемым к административной ответственности лично в письменной форме или через "Резерв+". В постановлении о наложении административного взыскания руководитель ТЦК определяет размер штрафа на уровне минимального размера штрафа за совершение такого правонарушения.

Если в течение 10 календарных дней со дня вступления такого постановления в законную силу оплатила не менее 50% размера штрафа по постановлению о наложении административного взыскания, такое постановление считается выполненным.

Приложение "Резерв+": последние новости

Как сообщал УНИАН, в приложении "Резерв+" появятся новые функции. В частности, Минобороны работает над функционалом, который позволит удобно подавать заявку на отсрочку.

Так, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имела место смена военнообязанным места регистрации.

Вас также могут заинтересовать новости: