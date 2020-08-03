Это уже второе заведение сети в городе - его особенностью является авторская неаполитанская пицца.

Известный ресторатор Савва Либкин открыл в Одессе новый ресторан - Tavernetta. Pizza & Prosecco.

Главная особенность заведения – авторская неаполитанская пицца, которая выпекается на дровах. Тесто под пиццу ферментируется до 48 часов, а для его приготовления используются только твердые сорта итальянской пшеницы мелкого помола. В меню есть и безглютеновая кукурузная пицца.

Этим новое заведение отличается от первой Tavernetta, где акцент делается на разных видах пасты.

"Первую Tavernetta мы открыли еще в 2012 году и за это время она успела сделать немало. Объяснить гостям, чем настоящая итальянская паста отличается от магазинной вермишели. Завоевать любовь одесситов, гостей из других городов и иностранных туристов. Получить несколько премий, включая "Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса". А 1 августа этого года в жизни Tavernetta произошло поистине грандиозное событие: у нее появилась младшая сестра! В центре Одессы, рядом с Дерибасовской, мы открыли Tavernetta. Pizza & Prosecco. Это "Tavernetta", но не с пастой, а с пиццей – неаполитанской, приготовленной в печи на дровах, из артизанальной неаполитанской муки. А к пицце – просекко, тоже итальянское, конечно. Будет delizioso", - рассказал Савва Либкин.

Адрес нового заведения – Красный переулок, 1.

Меню нового заведения можно найти на его официальном сайте.

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