48 задержаний за полгода: правозащитники рассказали о масштабах репрессий в Крыму против крымских татар

За этот период было зафиксировано 28 арестов и 122 продлений сроков содержания под стражей.

В первой половине 2020 года российские силовики в окуппированном Крыму провели 48 незаконных задержаний и 23 обыска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн пресс-конференции сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Эскендер Бариев.

"По даным анализа за отчетный период российские силовики провели 23 обыска, 48 задержаний, 52 допроса. Общее количество арестов составляет 150, из них 28 - это новые аресты, 122 - это продление сроков содержания под стражей", - сказал Бариев.

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При этом в домах крымских татар было проведено 13 обысков.

"За отчетный период больше всего российские силовики обыскивали дома крымчан по подозрению в причастности к запрещенным в РФ организациям "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы". Такие обыски носят системный характер и свидетельствуют о религиозных преследованиях в Крыму", - сказал Бариев.

Еще ряд обысков был проведен в связи с якобы подготовкой терактов в учебных заведениях в Керчи, участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана и якобы шпионаже в пользу Украины.

Также он сообщил, что зафиксирован 231 случай нарушения права на справедливый суд и 74 - права на "наивысше достижимый уровень физического и психического здоровья".

Кроме того, сказал Бариев, зафиксировано 27 случаев этапирования политзаключенных.

"Количество нарушений по сравнению с прошлым годом за аналогичный период значительно уменьшилось, и мы в первую очередь это связываем с карантином, в связи с пандемией коронавирусной инфекции", - отметил он.

Так, если в первом полугодии 2020 года было зафиксировано 23 обыска, то в первом полугодии 2019 года - 73 обыска.

Как сообщил Бариев, Россия продолжает репрессии в отношении крымских татар и проукраинских граждан в Крыму.

В свою очередь, менеджер по коммуникациям КРЦ Эльвир Сагирман добавил, что из 150 арестов 115 касались крымских татар.

По его словам, обнародованная статистика не претендует на полноту информации, поскольку не все случаи известны либо не все случаи поддаются публичной огласке.

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