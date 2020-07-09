Обыски у крымских татар: оккупанты арестовали до 9 сентября двух задержанных

Заседания проходили в закрытом режиме, но к зданию «суда» пришло более 100 человек, чтобы поддержать незаконно задержанных 7 июля крымских татар.

Подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе до 9 сентября арестовал задержанных во время обысков 7 июля крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова.

Как сообщается на странице общественной организации "Крымская солидарность" в Facebook, заседания проходили в закрытом режиме, но к зданию «суда» пришло более 100 человек, чтобы поддержать крымских татар.

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«Киевский районный суд» вынес решение содержание под стражей до 9 сентября 2020 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 7 июля в четырех районах оккупированного Россией Крыма после обысков были задержаны семеро крымских татар - Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Зекирья Муратов.

В розыск объявлен Дилявер Меметов, которого во время обыска не было дома.

Их подозревают в организации деятельности запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир".

8 июля «суд» в оккупированном Симферополе отправил под домашний арест до 2 сентября Александра Сизикова.

Главное управление Нацполиции в АРК и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения незаконных обысков по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), а также по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

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