Для проведения рекрутинга Минобороны также работает с онлайн-платформами, где размещены вакансии в ВСУ.

В Украине сейчас работает 25 центров по рекрутингу в 23 населенных пунктах. Там людей консультируют, организуют собеседования с рекрутерами воинских частей и сопровождают на всех этапах поступления на службу, пишет УП.

По словам уполномоченного Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексея Бежевеца, с 12 февраля (день открытия первого рекрутингового центра во Львове) по 14 июня 2024 года в такие учреждения обратились 7,4 тысячи украинцев, 2 тысячи из которых сейчас в поиске вакансий в подразделениях.

Он отметил, что более 200 человек уже проходят службу в ВСУ, то есть за 4 месяца только 2,7% прошли этот путь до конца.

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Кроме того, Минобороны сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в подразделениях, среди которых Lobby X, Work.ua, OLX.ua. В комментарии для "Украинской правды" Бежевец отметил, что сейчас поступило более 200 тысяч заполненных анкет на размещенные в сети вакансии в армии, которых всего около 15 тысяч.

В то же время руководитель военного департамента агентства Lobby X Ольга Бандривская отметила, что сейчас в ВСУ наиболее востребованы такие должности, как пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы БпЛА, инженеры, связисты, механики и электрики. Однако подавляющее количество людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".

"В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую - 20. Но не все из тех, кто откликается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.", - рассказала для журналистов Бандривская.

В свою очередь военные бригады тоже проводят рекрутинговые кампании.

"Комплектация "Азова" в основном происходит благодаря рекрутингу, который обеспечивает 70% пополнения бригады. И только 30% новобранцев имеем от мобилизации", - отметила для УП руководитель группы комплектования 12-й бригады "Азов" Ярослава Кашка с позывным "Пчелка".

Рекрутинг в ВСУ - последние новости

Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Центре рекрутинга в ВСУ не вручают повестки, а дают информацию и подыскивают наиболее удачную вакансию для человека. По его словам, в таких центрах специалисты могут дать совет и рассказать о подразделениях, в которых есть те или иные вакансии.

В свою очередь командир подразделения аэроразведки "Terra" в составе 3-й ОШБр Николай Волохов рассказал, как проходит процесс рекрутинга в его бригаде. По его словам, человека нельзя заставить воевать.

"Что нужно делать, чтобы улучшать эту ситуацию и что мы делаем в 3-й ОШБр. Во-первых, мы готовим людей. Когда человек приходит в наш рекрутинговый центр, он получает всю необходимую информацию. Никто никаких повесток не вручает и никто никого не заставляет. Во-вторых, человек полностью получает базовые навыки выбранной вакансии. То есть, мы полностью готовим и обучаем людей базовым и главным навыкам. Это могут быть штурмовики, операторы БпЛА, менеджеры и т.д.", - объяснил он.

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