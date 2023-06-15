По словам девелопера, новый бутиковый бизнес-центр не нарушит историческую Рейтарскую целостность.

На улице Рейтарской в ​​Киеве будет построен уникальный бутиковый бизнес-центр REITER HALL. Девелопер – компания НЕСТ – планирует окончить строительство в 2025 году.

Новый бизнес-центр станет реконструкцией здания бывшей Киевской земской управы, где в советское время размещался Киевский инженерно-мелиоративный институт. Сооружение имеет защитный статус культурно-исторического памятника, поэтому застройщик обязался максимально сохранить его аутентичный вид.

Так, перед началом строительных работ НЕСТ получила разрешения во всех городских инстанциях, связанных с охраной культурного наследия. В частности, было получено заключение Института археологии НАН Украины, разрешение Министерства культуры и Департамента охраны культурного наследия КГГА. Экологичность проекта подтверждается международной независимой экспертизой, после завершения строительства REITER HALL получит сертификат LEED.

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Девелопер утверждает, что срок эксплуатации здания на Рейтарской можно увеличить на десятки лет – это достигается применением современных материалов и технологий. Перед компанией стоит амбициозная задача: реконструировать сооружение, максимально укрепив его, и при этом сохранить архитектурный стиль.

Компания НЕСТ работает на рынке 26 лет и создает свои объекты с учетом лучших европейских практик. Так, разработка концепции REITER HALL была поручена архитектору Андрею Пашенько и ведущему шведскому архитектурному бюро.

По словам девелопера, новый бутиковый бизнес-центр не нарушит историческую Рейтарскую целостность.

"Мы сделаем все, чтобы сохранить очарование "тихого центра" Киева, присущее улице Рейтарской. Мы берем за основу лучшие современные урбанистические проекты, так что сделаем локацию привлекательной как для бизнеса, так и для горожан. Важным дополнением к нашему бизнес-центру станет осовременивание близлежащего сквера с помощью ландшафтного дизайна. Подобных примеров сочетания истории и современности, делового центра и зеленой зоны в Киеве немного", – утверждает Эмиль Соловьев, СЕО компании НЕСТ.

Девелоперская компания НЕСТ является одним из лидеров рынка – работает с 1997 года. В ее активе несколько жилых комплексов и бизнес-центров в центре Киева – это ЖК "Покровский Посад", а также бизнес-центры HILLFORT Business Mansion и "Ренессанс".