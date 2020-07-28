Центр реабилитации и социализации детей в Киеве на улице Жмаченко планируют расширить - СМИ

Журналисты пообщались с родителями, которые рассказали о значительном прогрессе в развитии детей после посещения сеансов реабилитации.

На ул. Генерала Жмаченко, 20, будет построен масштабный реабилитационный центр с необходимой инфраструктурой для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП.

Об этом говорится в сюжете ТРК «Киев». «Уже почти 20 лет в Днепровском районе Киева по улице Генерала Жмаченко, 20, работает духовно-просветительский центр ресоциализации "Варнава", где заботятся о сиротах, проводят социальную реабилитацию детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП, помогают людям с недостатками зрения, слуха, переселенцам с Донбасса и всем другим нуждающимся в помощи», - говорится в сюжете.

Журналисты пообщались с родителями, которые рассказали о значительном прогрессе в развитии детей после посещения сеансов реабилитации.

По словам руководителя Центра «Варнава» Валерия Решетинского, преподаватели проводят различные занятия с детьми: от рисования до изучения букв. К каждому малышу - индивидуальный подход. Занятия проводятся бесплатно.

Как сказано в ТВ-сюжете, Центр реабилитации был построен на пустыре, теперь он будет расширяться из-за увеличения количества людей, нуждающихся в помощи.

«Получив все разрешительные документы, работники самостоятельно нанимали технику, вывезли оттуда 200 КамАЗов мусора. Политические и экономические кризисы, усугубившиеся из-за коронавируса, существенно увеличили количество нуждающихся в помощи. Поэтому в центре планируют расширять территорию. Здесь построят новую клинику и жилье для людей, проходящих реабилитацию. А также современную школу и детский сад, многопрофильный центр развития ребенка, спортивные локации, творческие, художественные, компьютерные и другие студии для интеллектуального и физического развития детей», - отметил журналист ТРК «Киев».

Деятельность Центра не ограничивается Украиной, его специалисты обмениваются эффективными методами работы с партнерскими благотворительными организациями в США, Европе, Австралии и других странах мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram