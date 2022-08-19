Выехать можно будет не более, чем на 7 дней.

В Украине в экспериментальном формате запускают услугу єВідрядження, которая позволит оформлять разрешение на рабочие поездки за границу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Услуга будет доступна на портале Дія с 1 сентября 2022 года. Воспользоваться ею смогут физические лица-предприниматели и юридические лица, однако выехать из страны можно будет не дольше, чем на 7 дней.

"Подготовьтесь к старту єВідрядження: подайте налоговую отчетность, оплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Важно, чтобы средняя зарплата в компании была не менее 20 тысяч гривен", - сообщил министр.

Он отметил, что одновременно отправить в командировку предприятие сможет не более 10% сотрудников.

Как сообщал УНИАН, военное положение в Украине сроки мобилизации продлили почти до зимы – до 21 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный просит Кабмин разрешить выезд за границу для украинских студентов.

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