Теперь решение за Кабинетом министром и, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный просит разрешить выезд за границу для украинских студентов.

Об этом сообщается в Telegram нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной.

По ее словам, Залужный ко Дню молодежи сделал подарок украинским студентам.

"Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты", - отметила она.

Она добавила, что теперь решение за Кабинетом министром и, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым.

Как известно, пока студентам, аспирантам и докторантам вузов запрещен выезд из страны, несмотря на то, что они не подлежат мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

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