Недостача 400 килограммов золота и походы в хранилище: стали известны подробности жизни убитого ювелира Киселева (видео)

По убеждению Натальи Шумак, Сергей Киселев увидел в хранилищах, что не хватает 400 кг золота.

В хранилищах Министерства финансов Украины хранятся тонны золота, серебра, платины и килограммы драгоценных камней, которые являются вещественными доказательствами в уголовных производствах, которые годами расследуют правоохранители.

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Только сотрудники органов, которые ведут следствие, имеют доступ к этой сокровищнице. Владелец сотен килограммов золота и бриллиантов, который много лет пытается вернуть собственное имущество случайно узнает, что большинство его сокровищ из хранилища исчезло. Речь идет о 411 килограммах золота, тысячах каратов бриллиантов и других драгоценных камнях, которые растворились в сейфах генералов, говорится в сюжете ТСН.

Так до своего убийства утверждал обворованный ювелир Сергей Киселев. Его 5 марта убили выстрелом в голову. Убийца был одет в нечто вроде полицейской формы. Он сел на заднее сидение Mercedes и сразу выстрелил, как говорит единственный свидетель этой истории. По неофициальной информации, это мужчина, который больше похож на бездомного, который злоупотребляет алкоголем.

Сергей Киселев в 2010 был владельцем крупного ювелирного предприятия: 500 работников, работа на 18 стран мира, которое уничтожили в один момент. "В 2010 году правоохранительными органами были проведены следственные действия, во время которых с его слов было изъято около 500-600 килограммов золота, три миллиона долларов наличными и другие дорогостоящие камни", - сообщил бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Основанием для прихода правоохранителей официально было подозрение в подделке печатей, но владелец называл совсем другую причину: "К власти пришел Янукович. Это был 2010 год. Ко мне пришли на переговоры. Я спросил что им нужно. Они сказали отдать все, потому что они победили", - рассказывал Киселев.

После обыска владелец ничего не изменил в течение восьми лет. Мужчина все эти годы пытался получить обратно все сокровище, которое забрали в 2010 году. Киселев годами бомбардировал правоохранителей килограммами писем, но никто их не читал. Следствие считало, что он сошел с ума и никто даже не собирался проверять эти версии.

И все изменилось в один день, когда Киселев увидел по телевизору конверты с собственными бриллиантами. Их должны были хранить в государственном хранилище вещественных доказательств, однако почему-то они оказались в доме прокурора Александра Корнийца. Сейчас он - один из обвиняемых в деле "бриллиантовых прокуроров". Корниец объяснял - бриллианты купил в каком-то случайном ломбарде, а Киселева специально заставили опознать ценности.

Дело бриллиантовых прокуроров в 2015 году произвело настоящий взрыв. Впервые в украинской истории к высокопоставленным прокурорам пришли с обыском оперативники СБУ. Кроме бриллиантов тогда нашли полмиллиона долларов и кокаин. Сначала прокуроров Корнийца и Шапакина обвиняли во взяточничестве и отжимании бизнеса. Бриллианты Киселева начали третье по счету уголовное производство относительно этих персонажей. "Первые два дела мы в свое время закончили и сообщили о подозрении. Третье подлежало дальнейшему расследованию. Нам не дали его довести до ума - не уволили из органов прокуратуры. Но если в нем копаться подробнее, оно могло привести к непредвиденным с первого взгляда результатам, затрагивая высокопоставленных чиновников времен Януковича", - рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

Именно дело бриллиантовых прокуроров и нежелание высшего руководства государства на самом деле прекратить коррупцию в силовых ведомствах привело к рапорту, который положил на стол председателя СБУ Виктор Трепак, который был заместителем председателя СБУ и лично руководил операцией по задержанию бриллиантовых прокуроров. "Со мной разговаривал непосредственно генпрокурор Шокин. Склоняли изменить свою позицию – в какой способ я должен заявить, что меня ввели в заблуждение этим делом. Надо было дискредитировать Сакварелидзе, Касько и меня", - сказал Трепак.

Два дела против бывших уже "бриллиантовых прокуроров" четвертый год слушаются в суде. Ключевой свидетель в одной из них Валентин Рак не появляется давать показания, потому что якобы лечится в психиатрической больнице. Убийство ювелира Киселева в этом контексте выглядит более чем логично. "Потерян ключевой свидетель. Его показания, которые давались на предварительном расследовании, не имеют никакого доказательственного значения, пока они не подтверждены в суде. А в суде они уже заслушаны быть не могут, потому что человека нет", - уточнил Касько.

Через несколько часов после убийства Киселева представитель Генпрокуратуры заявил – тот не был свидетелем в делах бриллиантовых прокуроров и не имел к ним никакого отношения, хотя эта версия должна быть рассмотрена среди ключевых.

ТСН.Тиждень разыскала человека, который знал погибшего лучше многих других, и убеждает: он мог погибнуть, потому что захотел вернуть все, что должно лежать в хранилище вещественных доказательств. Украденные бриллианты на этом фоне - жалкие копейки. "Почему они забегали и засуетились – не потому, что он был ключевым свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров, а потому, что начал доставать из хранилища свои ценности. Объемы нереально большие. И это привлекало всех", - считает журналистка Наталья Шумак, которая в течение трех лет расследовала масштабные хищения сокровищ из государственных хранилищ вещественных доказательств. Когда Киселева после опознания собственных бриллиантов пустили в хранилище, то он увидел, что очень много золота и камней просто растворились в воздухе.

"Они пошли к хранилищу и зафиксировали факт недостачи около 400 килограммов золота", - вспомнил Трепак.

К мешкам с сокровищами Киселева имели доступ ограниченный круг людей. Чаще всего эти вещественные доказательства посещал следователь Валерий Коновод – с 2012 года он много раз приходил и брал из мешков драгоценности якобы на экспертизу. Интересная деталь – этот следователь уволился из МВД и перешел в столичную прокуратуру в непосредственное подчинение Александра Корнийца, у которого потом и нашлись бриллианты. Еще часть драгоценных икон и часов с завода "Агат" правоохранители нашли во время обыска в милицейского генерала Коряка, который после Майдана сбежал из страны. Все говорило – это была спланированная система хищения драгоценностей правоохранителями времен Януковича. Большинство из причастных к этой схеме до сих пор не наказаны и пытаются защищать Шапакина и Корнийца.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Киеве в Днепровском районе в автомобиле Mercedes застрелили ювелира Киселева. По данным СМИ, Киселев был владельцем ювелирного предприятия. Во времена президентства Виктора Януковича против него было возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

У Киселева были изъяты драгоценности якобы в рамках этого дела. Позже Киселев опознал некоторые из своих драгоценностей, которые были изъяты при обыске. Однако представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Киселев не имел никакого процессуального статуса по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров". Позже, 5 марта, руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убитый ювелир Киселев имеет отношения к так называемому делу "бриллиантовых прокуроров". Он напомнил, что в свое время было возбуждено еще одно дело - об утере изъятых ценностей, и это дело расследовал тогда еще Департамент спецрасследований ГПУ. Но в мае 2018 года по решению генпрокурора это дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро. Говоря о процессуальном статусе Киселева в производстве об исчезновении ценностей, Горбатюк предположил, что он фигурировал в качестве потерпевшего.

Но похищенные из хранилища ценности весили не так много в сравнении с возможностью забрать у Киселева весь клад. "Киселев всегда подчеркивал, что хочет забрать ценности, но пока они в государственном хранилище, он чувствовал себя в безопасности. Понимал, что, когда он начнет их забирать начнется на него охота. Он говорил, что его в любой момент могут убрать", - рассказала Шумак.

Ювелира убили, когда он забрал из хранилища почти все мешки с еще неукраденными у него сокровищами.