Речь идет об убийствах активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры.

Следователи определили круг лиц, которые могут быть причастны к первым убийствам Героев Небесной сотни в 2014 году.

Читайте такжеСегодня седьмая годовщина расстрелов на Майдане (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.

Он рассказал о том, на каком этапе сейчас находится следствие по делам Майдана, в частности, по эпизодам первых убийств.

Яблонский напомнил, что первым был убит Юрий Вербицкий - его тело обнаружили около 10:00 22 января 2014 года, но, по заключению экспертов, смерть наступила в пять утра.

Убийство Вербицкого в настоящее время уже раскрыто - обвиняемые и подозреваемые находятся на скамье подсудимых.

По словам следователя, убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры были совершены правоохранителями, поэтому в настоящее время следствие отрабатывает подразделения, которые в то время получали соответствующее оружие и соответствующие боеприпасы.

"Мы установили точное количество патронов, которыми они могли быть убиты и которые были выданы правоохранителям, и конкретное оружие, из которого могли быть осуществлены эти выстрелы, и над этим работаем. К сожалению, видеоматериалы не позволяют установить убийц, нарезных следов на пулях также нет..., потому привязать их к конкретному лицу и оружию возможности нет", - отметил он.

Как уточнил Яблонский, следствие проверяет лиц, которые могут быть причастны к убийствам этих активистов, однако в настоящее время сообщения о подозрениях им не передавали.

"Мы очертили круг лиц, ранее этот круг был неизвестен. Неизвестным было и расстояние совершения выстрелов, поэтому происходили определенные спекуляции в СМИ, не сами ли активисты убили своих побратимов. Мы эту информацию следственным путем исключили и очертили круг лиц, которые могут быть причастны, и с этими людьми работаем", - пояснил он.

По мнению заместителя руководителя управления ГБР по делам Майдана, до создания этого управления и до передачи им дел следствие в этом направлении почти не двигалось.

Что касается событий 18 февраля 2014 года в Мариинском парке, то, по его словам, удалось идентифицировать большинство лиц, находившихся там.

"Там гораздо больший круг, чем в событиях января и каждое из этих лиц могло быть причастно к совершению преступления. Соответственно работаем с теми материалами, которые имеются, но расследование по этому эпизоду также ведется", - пояснил он.

Что предшествовало революции достоинства

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

Первые жертвы Майдана

22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневский и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице. Александра Бадеру неизвестные сильно избили 22 января 2014 года. После этого его привезли домой. Он боялся обращаться к медикам из-за того, что в больницах тогда дежурили силовики и забирали пострадавших на Майдане. 28 января от полученных травм Бадера умер.

Расстрелы на Майдане

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в целом во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.

В начале 2020 года в Государственном бюро расследований было создано Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи