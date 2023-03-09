Детским садикам рекомендовали работать в режиме дежурных групп.

Сегодня, 9 марта, вследствие ракетной атаки школы Киевской области будут работать дистанционно. Такие рекомендации приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации, сообщает Киевская ОВА.

Как отмечается, решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага, который состоялся в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности.

В то же время заведениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

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Людей в очередной раз призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

Ракетная атака по Киеву сегодня-что известно

В ночь на 9 марта по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая в некоторых областях длилась более 7 часов. Взрывы прогремели во многих областях, в том числе и в столице.

В Киеве сообщалось о ракетной угрозе и запуске иранских БПЛА. В Святошинском и Голосеевском районах прогремели взрывы. Вследствие "прилетов" есть раненые, а 40% потребителей в столице остались без отопления.

Позднее стало известно, что Россия ударила по Киеву ракетой "Кинжал".

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