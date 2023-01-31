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На сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании российской ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Соответствующий проект зарегистрирован от 30.01.2023. Среди его инициаторов: Безуглая Марьяна Владимировна, Короленко Валентина Юрьевна, Крейденко Владимир Викторович, Вениславский Федор Владимирович и другие нардепы девятого созыва парламента.

При этом сам текст постановления пока что отсутствует.

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Признание ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Ранее Государственный департамент США говорил, что Вашингтон активно работает над "нейтрализацией" деятельности ЧВК "Вагнер" на фоне попыток организации вербовать в свои ряды наемников в других государствах.

Уже 26 января Министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией. Также Вашингтон признал ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

По мнению экспертов, этим решением американцы дают важный сигнал к действию всем остальным странам-союзникам.

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