Национальная полиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ.
"Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", - сказано в сообщении.
Задержание проведено в рамках расследования дела о масштабных злоупотреблениях должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов США.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.
Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым мер пресечения.