Вместе с ним задержали его сообщника.

Национальная полиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ.

"Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", - сказано в сообщении.

Задержание проведено в рамках расследования дела о масштабных злоупотреблениях должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов США.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым мер пресечения.

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Автор: Дмитрий Хилюк