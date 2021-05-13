Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, лежала под забором.

В Одессе ночью прохожий обнаружил на улице ребенка, сидевшего возле пьяной матери.

Читайте такжеНа глазах у прохожих: полиция показала, как киевлянка родила мальчика в метроОб этом в Facebook сообщила начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова, уточнив, что инцидент произошел сегодня около двух часов.

"Сотруднику Приморского теротдела службы по делам детей поступил вызов от полицейского о том, что в райотделе находится агрессивная женщина с ребенком в возрасте 5-6 лет. Ее доставили в отделение по сообщению прохожего, который увидел женщину, лежавшую в нетрезвом виде под забором. Рядом сидел мальчик", - сообщила чиновница.

Как пояснила Никандрова, случайный прохожий вызвал полицию, и женщину, которая начала приходить в себя, с ребенком доставили в райотдел, куда также вызвали представителя службы горсовета.

По словам чиновницы, женщина вела себя агрессивно, бросалась с кулаками на сотрудников полиции, оскорбляла и угрожала. При этом ни одного документа, удостоверяющего личность, у нее не было. Ребенка госпитализировали, его самочувствие удовлетворительное.

"В разговоре с моим сотрудником мальчик сказал, что не ел сутки. Как часто это бывает, никому неизвестно. На контакт женщина не идет. Сплошная агрессия и угрозы. Будем разбираться", - рассказала руководитель службы.

Она также выразила благодарность прохожему, который вызвал ночью полицию.

«Интеллигентный» разговор в райотделе. Для понимания читателей - это рядовая ситуация в нашей работе. Проклятия,... Опубликовано Юлией Никандровой Четверг, 13 мая 2021 г.

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Автор: Лариса Козовая