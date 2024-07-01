Также в Воздушных силах прокомментировал использование авиабомб AASM Hammer с МиГ-29.

Спортивная авиация помогает уничтожать вражеские разведывательные БПЛА над Одесской областью. Это подтвердил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире Radio NV, комментируя распространенные в сетях видео, где Як-52 - учебно-тренировочный, спортивный легкомоторный самолет - с экипажем из двух человек сбивает разведывательные дроны над Одессой.

По словам Евлаша, действительно люди предложили помощь в противодействии вражеским БПЛА.

Он отметил, что Воздушные силы работают в координации со всеми людьми, которые изъявили желание присоединиться к отражению воздушных нападений РФ.

Видео дня

"Не буду пока раскрывать этих людей, но они согласились помочь Воздушным силам, поддержать. Они обладают достаточно неплохими навыками стрельбы из легкомоторного самолета. На их счету уже десятки сбитых беспилотников. Довольно эффективно. Как в свое время стали открытием мобильные огневые группы, таким образом решили использовать еще и воздушный вариант, если можно так сказать, мобильных огневых групп", - сказал Евлаш.

Он отметил, что не может вдаваться в детали. Однако подчеркнул, что это один из вариантов того, как можно бороться с российскими разведывательными беспилотниками, которые постоянно работают в прифронтовых территориях и могут наделать большой беды.

Также представитель Воздушных сил прокомментировал использование французских авиабомб AASM Hammer с МиГ-29, которые сейчас используют ВСУ.

"Такое усиление, такая модернизация самолетов сейчас достаточно актуальна и помогает нам выполнять определенные задачи по временно оккупированной территории. Но конечно что этих бомб есть ограниченное количество. И необходимо развивать как авиационный парк, так и номенклатуру вооружения, чтобы еще больше наносить мощные удары с воздуха и поддерживать нашу пехоту, которая непосредственно выполняет задачи на земле и продвигается вперед", - сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что эти французские бомбы являются мощным вооружением, высокоточным - до 1,5-2 м достигает погрешность, то есть "достаточно точно они могут целиться по командным пунктам".

"Но этих бомб нам необходимо больше, как и ракет, которые мы не производим", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Спортивная авиация помогает уничтожать разведывательные БПЛА

Как сообщал УНИАН, издание Forbes 29 июня опубликовало видео, как украинцы на Як-52 отстреливают вражеские дроны из дробовика.

Как сообщалось, видеозапись сделана российским беспилотным летательным аппаратом. Можно увидеть, как два украинских летчика из открытой кабины Як-52, построенного в 1970-х годах, сбивают свою последнюю цель - сам беспилотник. Як-52 и российский беспилотник находятся всего в нескольких ярдах друг от друга. Как отмечало издание, похоже, что пассажир Як-52, который сидит на заднем сиденье, вооружен дробовиком, которым и уничтожает беспилотники.

Ранее в этом месяце российский блогер пожаловался на то, что экипаж Як-52 "стреляет по нашим БПЛА, как в тире". Другие сравнивали эту тактику с боями времен Первой мировой войны.

Forbes напоминает, что еще в середине апреля в Интернете появились видеозаписи, на которых видно, как Як-52 сталкивается с российским БПЛА "Орлан" над Херсонской областью и сбивает его. В начале июня в сети появилось аналогичное видео - на этот раз снятое россиянами. На нем изображено, как Як-52 сбивает российский разведывательный беспилотник ZALA.

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