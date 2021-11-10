Участники акции у посольства в Киеве выступали против политики Лукашенко во время кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

В Киеве возле посольства Беларуси состоялась акция против политики Александра Лукашенко по поводу миграционного кризиса на границе с Польшей.

Как сообщает LB.ua, участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Политрук хуже врага" и др.

Активисты заявляли, что "сегодня под ударом Польша, завтра это может повториться уже с Украиной".

"Лукашенко и его карликовый хозяин не остановятся ни перед чем в своем желании навязать собственные правила игры. Поэтому им ничего не мешает после Польши повторить этот эксперимент уже с Украиной. Мы совместно должны забыть за все несогласия между нашими народами и совместно противостоять Восточной левацкой, необольшевистской орде. Сегодня под ударом оказалась Польша, завтра - Украина!"- говорится в сообщении организаторов.

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Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 9 ноября, Польша на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска "Кузница" из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Вторые сутки большое количество мигрантов, намеревавшихся попасть через Беларусь в ЕС, находятся вблизи границы с Польшей. Накануне власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. По данным польской стороны, люди находились под контролем вооруженных белорусских подразделений, определявших направление движения мигрантов.

9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация со скоплением мигрантов на белорусско-польской границе угрожает безопасности и стабильности всего Евросоюза.

По его словам, "эта гибридная атака режима Лукашенко направлена против всех нас" (европейцев).

"Мы не будем пугаться и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - подчеркнул Моравецкий.

Ранее УНИАН писал, что представитель фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил для разрешения миграционного кризиса обратиться за помощью к третьей стране, такой как Украина.

Автор: Виктория Гордиенко