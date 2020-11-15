На пустых стульях разместили листы с именами политзаключенных, в частности Дениса Кашука, Елены Пех, Османа Арифмеметова, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Валерия Матюшенко и других.

В Киеве проходит акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных.

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Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на Софийской площади в столице.

На пустых стульях разместили листы с именами украинцев, которых незаконно удерживают в России, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, в частности Дениса Кашука, Елены Пех, Османа Арифмеметова, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Валерия Матюшенко и других.

На акцию пришли правозащитники, родные и друзья незаконно удерживаемых граждан, а также бывшие политзаключенные.

Кроме того, участие в мероприятии принимают актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, журналист и публицист Вахтанг Кипиани, актриса Олеся Жураковская, писатели Андрей Курков и Лариса Денисенко, актриса Антонина Хижняк, музыкант Александр Сидоренко - они рассказывают истории политзаключенных.

По словам председателя правления Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, акцию проводят уже третий год подряд.

Сколько украинцев находятся в плену

По состоянию на сегодня по меньшей мере 234 украинца находятся в плену в ОРДЛО.

В тюрьмах России и оккупированного Крыма удерживают около 99 граждан Украины, из них 76 - крымские татары.

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Автор: Антонина Доломанжи