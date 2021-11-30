СМИ показали дома за миллионы долларов, которые поражают абсурдными архитектурными решениями.

Журналисты "Телебачення Торонто" показали роскошные дома в Киеве, стоимость которых стартует от 2 млн долл. Такие здания поражают безвкусицей, известной в народе как "стиль Пшонки"(Виктор Пшонка - экс-генпрокурор, любивший пафосную роскошь, - УНИАН.).

Читайте также"Пшонкастайл" и жлобство: в соцсетях бурно обсуждают VIP-вагоны от "Укрзализныци" (фото)Видеоролик с инспекцией роскошных домов опубликован в YouTube-канале ТТ.

Первый дом площадью 1 тыс. кв. м стоит 6,5 млн долларов. Здесь три этажа и очень неудобная планировка, на стенах висят бивни, есть много шкур животных, камины, которые не используются. А еще впечатляют золотые смесители в ванной и золотой ершик.

Второй дом - трехэтажный, его стоимость - 2,5 млн долл. Здесь большая кухня и столовая. В доме все деревянное, есть бассейн, сауна, бильярд, спальные комнаты, кабинет.

"Третий дом - снаружи дворец, а изнутри - церковь с соответствующим запахом ладана. Владелец убеждает, что лучшего дома не найти, потому что здесь хорошая аура. Огромная гостиная, две кухни, несколько туалетов, четыре спальни, балконы, красные ковры, джакузи и сауна. Особняк под охраной, но решетки на окнах здесь никто не отменял. Его стоимость - 2 с копейками млн долл", — рассказывает журналистка.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали предложенную "Укрзализныцей" недешевую услугу – возможность во время карантина проехаться в VIP-вагоне, который в компании называют "настоящим отелем на колесах".

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Автор: Ольга Робейко