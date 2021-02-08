Согласно материалам производства, фигурант путем злоупотребления доверием присвоил себе чужие деньги.

Нацполиция открыла уголовное производство против лидера партии «5.10» Геннадия Балашова – по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Преступление, совершенное Балашовым, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Об этом сообщает телеграмм-кагнал «Невідомий Лібертаріанець» - публикуя соответствующее извлечение из ЕРДР.

«Фабула уголовного производства - Балашов путем злоупотребления доверием завладел чужим имуществом, а именно денежными средствами на общую сумму 28 тыс. долларов», - говорится в сообщении.

Отмечается: речь идет о том, что в 2013 году «бизнес-философ и долларовый миллионер» Балашов выманивал у обычных людей деньги, «которые называл инвестициями в строительство многоквартирного элитного дома», построенного в пределах буферной зоны памятника всемирного наследия ЮНЕСКО – Лавры-Софии Киевской.

«В настоящее время упомянутый дом не только достроен, но и сдается в аренду за заоблачные деньги - месячная аренда всех помещений приносит Балашову 20 тыс. долларов. А вот те 28 тысяч, через которые и открыто уголовное производство, ему не хватает совести вернуть людям», - подчеркивает «Невідомий Лібертаріанець».

При этом особенное внимание акцентируется на том, что 2 квартиры в доме Балашова, общей площадью почти 500 кв, были проданы председателю Фонда госимущества времен Януковича Александру Рябченко – «Минимум за 1 млн долларов».

Напомним, ранее Балашов вместе со своим охранником избил юриста и сопровождающего его журналиста, собиравших доказательства его мошеннической схемы при строительсве его дома.

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Автор: УНИАН