В стране не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра.

Тысячи жителей Израиля вышли на демонстрацию перед резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, призывая его уйти в отставку в преддверии внеочередных парламентских выборов в Кнессет, которые должны состояться 23 марта.

Читайте такжеНетаньяху назвал Израиль первой страной, победившей эпидемию коронавирусаПротестующие прошли по перекрытым улицам, размахивая флагами, стуча в барабаны, трубя и скандируя, передает Reuters.

Еженедельные акции протеста против Нетаньяху проходят уже около года. Среди прочего демонстранты выражали недовольство, по их мнению, хаотичной политикой премьера в борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, в прошлом году начались судебные заседания по поводу обвинения Нетаньяху в коррупции.

В последнее время протестные настроения ослабли, однако субботняя акция стала одной из наиболее многочисленных. По данным израильских СМИ, на улицы вышли около 20 тыс. человек.

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Автор: Катерина Комолова