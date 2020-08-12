"За нашу и вашу свободу": в Киеве прошла акция в поддержку протестов в Беларуси (фоторепортаж)

Участники акции сформировали бело-красно-белый флаг Беларуси из цветных листов бумаги и скандировали "Жыве Беларусь!" и "Свобода!".

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция в поддержку Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие более сотни человек.

Активисты держали в руках украинские и белорусские флаги (исторический национальный бело-красно-белый флаг), а также плакаты с надписями "Жыве Беларусь" и "За нашу и вашу свободу".

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Участники акции высказались в поддержку Беларуси и осудили применение силы к мирным протестующих в Минске и других городах.

Впоследствии они выстроились возле Монумента Независимости, сформировали бело-красно-белый флаг Беларуси с помощью цветных листов бумаги.

В завершение активисты скандировали "Жыве Беларусь!" и "Свобода!".

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

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