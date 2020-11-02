Под зданием КСУ на завтра запланирована акция протеста под названием "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Конституционный суд Украины после пятничного протеста, во время которого на его территорию бросали дымовые шашки и презервативы, заказал установку решеток на двери и окна на первом этаже, а также поручней

На данные о закупке в системе Прозорро обратили внимание Наши Гроши.

Информация о закупке была опубликована 30 октября в 16:14, то есть уже после протеста под судом. Цена услуг – 48 783 гривень, подрядчик – ООО Трейд Тулс. Установить решетки должны в течение пяти рабочих дней.

Наши Гроши отмечают, что закупку провели без использования электронной системы, так как стоимость была ниже установленного законом порога в 50 тысяч гривень. Фактически в Прозорро были просто обнародованы данные о договоре, который заключили без открытых торгов, отмечает источник.

Стоит отметить, что Конституционный суд Украины во вторник, 3 ноября, планирует в закрытом режиме рассмотреть дело о конституционности закона о языке. Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявлял, что КСУ хочет его отменить.

В связи с этим под зданием суда на завтра запланирована акция протеста под названием «Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!».

Напомним, 30 октября под зданием КСУ прошел масштабный пикет против решения суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Во время акции на территорию суда летели дымовые шашки, файеры и презервативы.

Читайте такжеЭто не Майдан: Тупицкий прокомментировал митинг под зданием КСУ

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко