В столице участники акции #SaveФОП перекрыли движение по Европейской площади по всем направлениям.
Как передает корреспондент УНИАН, около 500 участников акции полностью перекрыли движение через Европейскую площадь со всех четырех направлений - улиц Грушевского, Трехсвятительской, Крещатика и Владимирского спуска.
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Они ходят по кругу вокруг центральной клумбы на Европейской площади и таким образом блокируют движение транспорта по площади.
Полиция пока не вмешивается.
Предприниматели выступают против выборочных карантинных ограничений, которые запрещают работу малого бизнеса, а крупные торговые центры работают. Также участники акции требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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