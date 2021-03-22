Активисты ходят вокруг центральной клумбы на Европейской площади и таким образом блокируют движение транспорта.

В столице участники акции #SaveФОП перекрыли движение по Европейской площади по всем направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, около 500 участников акции полностью перекрыли движение через Европейскую площадь со всех четырех направлений - улиц Грушевского, Трехсвятительской, Крещатика и Владимирского спуска.

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Они ходят по кругу вокруг центральной клумбы на Европейской площади и таким образом блокируют движение транспорта по площади.

Полиция пока не вмешивается.

Предприниматели выступают против выборочных карантинных ограничений, которые запрещают работу малого бизнеса, а крупные торговые центры работают. Также участники акции требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Протесты ФОПов: что известно

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Автор: Дмитрий Хилюк