Что построят на месте чулочной фабрики, пока официально не сообщается.

В Житомире на Богунии снесли часть чулочной фабрики, производившей носки под брендом "Легка хода". 18 октября на территории остались админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов - пустырь.

Об этом сообщает "Житомир.info" и публикует соответствующие фото и видео.

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"В Житомире снесли фабрику по изготовлению чулок и носков "Легка хода". По некоторым данным, вместо нее построят гипермаркет и многоэтажки. К слову, фабрику построили еще в 1935 году. Продать ее решили в апреле 2021 из-за миллионных долгов", - пишет, в свою очередь, Pragmatika.

Что известно о чулочной фабрике в Житомире

Фабрика начала работать в 1935 году, во время фашистской оккупации она была практически разрушена и возобновила работу лишь в 1948 году. В 1967 году чулочная фабрика получила название "Комсомолка", с 1988 года – акционерное общество "Украина". Теперь это ПАО "Экотекстиль".

В марте 2021 года в городе появились слухи, что фабрику планируют продать, которые позже подтвердились.

Чулочная фабрика - это бренд города, ведь житомирские носки популярны в Украине и за ее пределами.

Автор: Ольга Робейко