Ветерану АТО Николаю Ярошенко удалось узнать, что кто-то по паспорту его сына пересек пешком украинско-польскую границу. Это случилось в тот день, когда его сын Валера подал заявление в полицию, так как ему угрожали.

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 23-летний сын ветерана АТО, капеллана Николая Ярошенко - Валерий.

Об этом сообщают «Факты».

Парень перестал выходить на связь еще 18 января. С тех пор он ни разу не заходил на свои страницы в социальных сетях, а телефон его отключен.

«18 января я еще разговаривал с сыном. Ничего странного не заподозрил. А потом телефон Валеры перестал отвечать. О том, что сын обращался за помощью в полицию, я узнал случайно. Живу в Киевской области. Приехал в Киев, в Голосеевское управление полиции, подавать заявление о пропаже, а мне говорят: «Он обращался к нам за помощью. У нас есть его заявление от 21 января», - рассказал Николай Ярошенко.

После этого Николай Ярошенко начал собственное расследование.

«Я сам давно работал в милиции. С бывшими коллегами умею разговаривать. Выловил одного лейтенанта в коридоре здания полиции и попросил его узнать для меня, что за заявление подавал Валера. Оказывается, ему накануне угрожали. Присылали sms-сообщения на телефон. Почему угрожали моему сыну, так и не известно», - рассказал он.

Ярошенко подозревает, что его сын пропал именно в Голосеевском районе.

«Там он работал, там, возле Демеевского рынка, снимал квартиру. Но в Голосеевском управлении полиции мое заявление о пропаже сына не приняли. Сказали: раз Валера прописан в Киевской области, надо обращаться в Бориспольский райотдел», - отметил ветеран.

О своем сыне он рассказал, что тот спортсмен, играет в любительском чемпионате Киевской области по футболу. Хотя о своей жизни мало что рассказывал отцу. По словам Николая, парень подрабатывал по ночам в каком-то ресторанчике или кафе - делал салаты. Также отец Валеры выяснил, что 16 января парень собирался поехать на заработки во Францию.

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«Просматривал его страницу в Telegram и обнаружил объявления о приеме на работу во Францию. Позвонил на фирму, и мне говорят, что да, действительно, Валерий Ярошенко сдавал документы на поездку во Францию на три недели. Но по каким-то причинам ему не разрешили пересечь границу. Денег у Валеры на обратную дорогу не было, и представители фирмы дали ему сумму, которой хватило на обратный билет в Киев. Это было 16 января», - отметил Николай.

«Позже, 21 января, как мне удалось узнать, кто-то по паспорту моего сына пересек пешком украинско-польскую границу. Об этом мне сообщил депутат Верховной Рады Юрий Мисягин. Но ситуация становится еще более запутанной из-за того, что именно в этот день, судя по заявлению, Валера был в Киеве: в Голосеевском райуправлении писал заявление в полицию об угрозах в его адрес», - рассказал ветеран Николай Ярошенко.

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Автор: Денис Прядко