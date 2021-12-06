Завод "ЭКО.ПАЛ" показал, как производят топливные пеллеты из древесины хвойных пород.

Завод "ЭКО.ПАЛ", занимающийся производством топливной гранулы (пеллеты) из древесины хвойных пород, стал участником сообщества открытых брендов "Виробник.ua", который позволяет потребителям находить ответственные бренды.

Благодаря новому видео, снятому для "Виробник.ua", можно узнать как на заводе "ЭКО.ПАЛ" производят топливные пеллеты из древесины хвойных пород, которые используются для отопления жилых домов путем сжигания в котлах, печах и каминах.

Сообщается, что такие экологически чистые топливные материалы с содержанием золы не более 0,7%, имеют в полтора раза большую теплотворную способность по сравнению с дровами, а также предусматривают возможность полной автоматизации системы отопления экологичным и возобновляемым топливом.

При этом на заводе "ЭКО.ПАЛ", расположенном в Киевской области, соблюдают условия труда в соответствии с требованиями европейских сертификационных органов. В частности, для безопасности работники одеты в специальную униформу, включающую в себя закрытую обувь, брюки, каску, очки, перчатки и беруши.

Древесная пеллета ─ это один из немногих альтернативных видов топлива. Для ее изготовления используется 100% сосна из сертифицированных государственных лесных хозяйств, которые ежегодно проходят аудиты.

Сначала древесина в круглом виде подается погрузчиком на дробильную машину, где она измельчается в щепу, которая далее перемещается в накопительную емкость. К ней добавляются также сертифицированные опилки. Полученное сырье проходит предварительный визуальный контроль и анализ в лаборатории.

Далее древесная смесь равномерно подается в сушильный барабан для просушки и термической обработки, что делает невозможным существование любых вредителей и микробов. После, воздушным потоком вакуумной подачи, сухая древесная масса перемещается в циклон. Там горячий воздух и дым отделяются и удаляются через верх циклона по каналам, а чистая масса оседает и перемещается в молотковые дробилки для окончательного измельчения.

Подготовленная дробленая масса вакуумной подачей попадает в пресс-гранулятор для гранулирования древесного наполнителя. Процесс происходит исключительно за счет высокого давления в грануляторе и высокой температуры сырья, то есть сырье на 100% состоит из чистой древесины. Далее горячая продукция транспортером подается в холодильник для охлаждения до установленной температуры.

Упаковка происходит на современном упаковочном оборудовании с производительностью до 100 тонн продукции в сутки. Чтобы контролировать качество продукции, каждой упаковке предоставляется свой уникальный номер и дата производства.

Как говорится в сюжете, все сырье ─ это полностью натуральная и экологически чистая древесина, что подтверждается сертификатами от поставщиков и собственными исследованиями в специализированных лабораториях. К тому же, на производстве соблюдают требования по чистоте и декларации приверженности международной некоммерческой неправительственной организации Forest Stewardship Council, целью которой является продвижение ответственного управления лесами во всем мире.

Также производство имеет сертификаты ENplus class A1 и DINplus, европейской прозрачной и независимой схемы сертификации древесных гранул.

Качество сырья контролируется в лаборатории на предприятии. В частности, качество пеллеты и соответствие стандартам качества проверяются на влажность, плотность, прочность, зольность, длину, диаметр и другие технические характеристики. Также дополнительно и достаточно регулярно проводятся тесты в специальных лабораториях: на калорийность, химический состав при горении и радиологический контроль.

Автор: Григорий Бондарь