53-летней женщине сообщено о подозрении в торговле людьми.

В Запорожье взяли под стражу женщину, которая за денежное вознаграждение передавала для попрошайничества своего 12-летнего сына.

Читайте такжеВ Запорожье женщина отдала сына "в аренду" профессиональным нищим (видео)Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, в конце ноября правоохранители получили информацию о жительнице Запорожья, которая с целью получения денежного вознаграждения намерена передать своего малолетнего сына посторонним лицам для занятия попрошайничеством.

Женщина встретилась «с неустановленным лицом и сообщила о готовности передать своего 12-летнего сына за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривень в день для занятия попрошайничеством».

Также был задокументирован факт получения 600 гривень за передачу парня «покупателю».

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53-летняя женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Сегодня задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Судом фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Надя Пришляк