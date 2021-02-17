Сегодня утром в Киеве повсеместно наблюдаются пробки. Наиболее трудная обстановка с трафиком на Антифиеевке, Голосеевском проспекте и бульваре Шевченко.
УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.
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Традиционно пробки образовались на въездах в Киев со стороны Софиевской Борщаговки и Вишневого.
Трудности с движением есть на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской.
Весь центр сегодня отмечен "красным". В пробках остановился проспект Победы, улицы Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявская, Жилянская, Саксаганского, бульвар Леси Украинки в сторону центра, улицы Евгения Коновальца и Большая Васильковская.
Практически остановились проспект Глушкова и Голосеевский. Причем пробки здесь образовались в обоих направлениях.
На Левом берегу проблемы с трафиков зафиксировано на Броварском проспекте в районе с.м. "Лесная", на въезде на мост Патона, в районе с.м. "Бориспольская", а также на проспекте Бажана в районе с.м. "Осокорки" и "Славутич".
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