Традиционно пробки образовались на въездах в Киев со стороны Софиевской Борщаговки и Вишневого. Центр практически весь "красный".

Сегодня утром в Киеве повсеместно наблюдаются пробки. Наиболее трудная обстановка с трафиком на Антифиеевке, Голосеевском проспекте и бульваре Шевченко.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.

Читайте такжеВ Киеве для борьбы с пробками привлекут искусственный интеллект

Традиционно пробки образовались на въездах в Киев со стороны Софиевской Борщаговки и Вишневого.

Трудности с движением есть на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской.

Весь центр сегодня отмечен "красным". В пробках остановился проспект Победы, улицы Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявская, Жилянская, Саксаганского, бульвар Леси Украинки в сторону центра, улицы Евгения Коновальца и Большая Васильковская.

Практически остановились проспект Глушкова и Голосеевский. Причем пробки здесь образовались в обоих направлениях.

На Левом берегу проблемы с трафиков зафиксировано на Броварском проспекте в районе с.м. "Лесная", на въезде на мост Патона, в районе с.м. "Бориспольская", а также на проспекте Бажана в районе с.м. "Осокорки" и "Славутич".

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская