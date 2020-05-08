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Несмотря на карантин, на дорогах Киева утром образовались пробки (карта)

09:33, 08 мая 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Так, согласно данным сервиса Google Maps, движение транспорта затруднено при подъезде ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега.

Самая сложная ситуация на пр. Шухевича перед Северным мостом и на пр. Степана Бандеры в сторону левого берега.

В пробках в обе стороны стоит пр. Лобановского, ул. Вадима Гетьмана и ул. Елены Телиги.

Также значительно затруднено движение на улицах Щусева, Дегтяревской, Саксаганского, бульваре Леси Украинки.

Тяжелая ситуация и в центре. Пробки наблюдаются в районе Майдана Незалежности, на ул. Грушевского. В пробках также бульвар Тараса Шевченко.

Скриншот Google Maps

Напомним, ранее эксперты объяснили километровые пробки в Киеве во время карантина.

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