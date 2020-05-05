На Крещатике, от Европейской до Бессарабской площади работают лишь единичные киоски или передвижные МАФы по продаже кофе.

В центре Киева большинство кафе еще не начали работать «на вынос», несмотря на разрешение городских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатике, от Европейской до Бессарабской площади работают лишь единичные киоски или передвижные МАФы по продаже кофе.

В то же время заведения крупнейших сетей кофеен остаются закрытыми.

Среди большого количества киосков и других МАФов-кафе вдоль Крещатика и вблизи Майдана Незалежности работают только отдельные заведения по продаже кофе «на вынос».

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Вместе с тем в центре города отдельные кафе и рестораны работают на заказ и продают блюда клиентам с собой.

Отдельно в Мариинском парке и в других местах центра столицы можно заметить, как соответствующие службы возвращают в определенные места дислокации передвижные МАФы, которые обычно работают в теплый период года. Однако они еще не начали работу.

Некоторые заведения питания в Киеве с начала введения карантинных мер полностью не приостанавливали свою деятельность. В частности, на Подоле, на улицах Игоревская, Братская, Ильинская, Еленовская и на других продавали кофе «на вынос» на протяжении всего карантинного периода. Также некоторые кафе работали на Печерске и в других районах столицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице официально разрешили работать кофейням «на вынос». В то же время мэр Киева признал, что некоторые рестораны и кафе продолжали работать в условиях карантина.

3 мая на Майдане Незалежности в Киеве несколько десятков представителей малого бизнеса из разных регионов вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу в период карантина. Демонстранты требовали предоставить им возможность работать, а также установить упрощенную систему налогообложения.