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В центре Киева большинство кафе еще не начали работать "на вынос"

14:00, 05 мая 2020
Общество
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В центре Киева работают лишь некоторые кофейни / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатике, от Европейской до Бессарабской площади работают лишь единичные киоски или передвижные МАФы по продаже кофе.

В то же время заведения крупнейших сетей кофеен остаются закрытыми.

Среди большого количества киосков и других МАФов-кафе вдоль Крещатика и вблизи Майдана Незалежности работают только отдельные заведения по продаже кофе «на вынос».

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Вместе с тем в центре города отдельные кафе и рестораны работают на заказ и продают блюда клиентам с собой.

Отдельно в Мариинском парке и в других местах центра столицы можно заметить, как соответствующие службы возвращают в определенные места дислокации передвижные МАФы, которые обычно работают в теплый период года. Однако они еще не начали работу.

Некоторые заведения питания в Киеве с начала введения карантинных мер полностью не приостанавливали свою деятельность. В частности, на Подоле, на улицах Игоревская, Братская, Ильинская, Еленовская и на других продавали кофе «на вынос» на протяжении всего карантинного периода. Также некоторые кафе работали на Печерске и в других районах столицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице официально разрешили работать кофейням «на вынос». В то же время мэр Киева признал, что некоторые рестораны и кафе продолжали работать в условиях карантина.

3 мая на Майдане Незалежности в Киеве несколько десятков представителей малого бизнеса из разных регионов вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу в период карантина. Демонстранты требовали предоставить им возможность работать, а также установить упрощенную систему налогообложения.

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