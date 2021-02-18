Дорожные работы и ДТП значительно осложнили трафик по киевским улицам.

Сегодня с самого утра в Киеве наблюдаются значительные трудности с трафиком. Осложнили ситуаци несколько ДТП произошедших на ключевых "артериях" города.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.

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ДТП произошло на въезде на мост Патона, в результате этого движение в сторону правого берега осложнилось. Также несколько ДТП произошло на пр. Победы. Из-за этого образовались пробки на участке от с.м. "Житомирская" до с.м. "Берестейская" и от с.м. "Политехнический институт" до с.м. "Университет".

Традиционно пробки образовались на въездах в Киев со стороны Софиевской Борщаговки и Вишневого.

Также пробки наблюдаются на улицах Богатырской, Автозаводской, Кирилловской, Щербаковского, на ул. Щусева в районе станций метро "Сырец" и "Дорогожичи". Практически остановилось Набережное шоссе в сторону Гаванского моста. Такая же ситуация и на самом Гаванском мосту.

Сложная ситуация с трафиком на пр. Валерия Лобановского, ул. Народного Ополчения, Чоколовском бульваре и Воздухофлотском проспекте.

Многокилометровые пробки образовались на пр. Академика Глушкова и Голосеевском проспекте в сторону Демеевки.

Ситуация на Левом берегу

На Левом берегу пробки образовались на пр. Освободителей, улицах Братиславской и Миропольской, а также на ул. Киото в районе станции и метро "Лесная".

Пробка на пр. Бажана растянулась от с. м. "Позняки" до Южного моста.

Ситуация на мостах

На пр. Романа Шухевича произошло ДТП, в результате чего на Северном мосту в сторону Правого берега начала образовываться пробка.

Из-за дорожных работ сложности с трафиком наблюдаются на Русановском мосту и мосту Метро также в сторону Правого берега.

Пробка образовалась также на съезде с моста Патона в сторону Правого берега.

На Южном мосту также ведутся ремонтные работы, что немного осложняет трафик.

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Автор: Екатерина Лиманская