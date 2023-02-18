Анджей Дуда хотел бы, чтобы дружба между Польшей и Украиной была "на века".

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что его страна и Украина заключат военный союз после победы над Россией. Он хотел бы увидеть, как дружба между двумя странами продолжится в течение веков.

Такое заявление Дуда сделал в свежем интервью изданию "Укринформ". Президент сказал: "Я не только вижу такую возможность, я на это надеюсь (военный союз Украины и Польши, — ред.). Происходящее сейчас, эта дружба, которая так прекрасно расцвела между нашими странами и нашими народами, станет дружбой на века".

Дуда также рассчитывает на вступление Украины в НАТО. В этом случае наша страна станет военным союзником для каждого члена военно-политического Альянса.

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Помощь Украине от Польши: актуальная информация

Варшава стала одним из главных партнеров Киева после полномасштабного вторжения России. Польша входит в число лидеров по поставкам техники для ВСУ, а еще она приняла миллионы украинских беженцев.

Польша в течение 1-2 месяцев собирается передать Украине тяжелые танки из своих запасов. Сюда относятся 14 германских Leopard 2 и 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

Варшава рассмотрит поставки истребителей МиГ-29 для ВСУ, которые хорошо знакомы украинским пилотам. Их могут передать значительно раньше, чем современные западные самолеты.

Минобороны Польши готово заняться ремонтом Leopard 2 для последующей отправки танков в Украину. Но для этого необходимы поставки деталей из Германии.

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