Польша намерена передать Украине роту танков Leopard 2, то есть 14 единиц.

Польша передаст Украине как западные танки Leopard 2, так и модернизированные Т-72. В стране-соседке надеются, что передадут эту технику на протяжении месяца-двух.

Как в интервью "Укринформу" сообщил президент Польши Анджей Дуда, он считает этот термин вполне реальным:

"Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные в настоящее время проходят в Свентошуве (полигоне в Польше, – УНИАН.)".

По словам польского президента, украинские бойцы сейчас тренируются на танковом полигоне в его стране, также их учат обслуживанию Leopard 2.

Дуда говорит, что очень рассчитывает на то, что можно будет оказать такую помощь Украине в указанные выше временные рамки.

Танки из Польши

Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 немецких танков Leopard.

Первым о передаче Украине танков Leopard объявил президент Польши Анджей Дуда. Также в Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что первые танки немецкого производства Leopard 2 Польша предоставит Украине в марте.

25 января Германия официально согласовала передачу Украине 14 единиц Leopard 2 и разрешила другим странам реэкспортировать эти танки.

Вас также могут заинтересовать новости: