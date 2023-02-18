Варшава рассмотрит вопрос поставки старых советских самолетов, но не F-16.

Польша не будет передавать Украине американские истребители F-16, потому что их мало. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что подготовка летчиков и обслуживающего наземного персонала для F-16 потребует длительного времени. По этой причине Польша рассмотрит возможность поставить Украине старые советские самолеты.

"Если украинские пилоты будут готовиться к этому, то, без сомнения, обучение займет много месяцев. Зато, если будут предоставляться самолеты МиГ-29 или, например, самолеты Су, то украинские пилоты готовы летать на них практически сразу. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал Дуда.

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Однако основной проблемой с F-16 является то обстоятельство, что у Польши их просто мало. Поэтому их поставка возможна только при взаимодействии всей коалиции стран-партнеров Украины.

"Если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", – подчеркнул польский лидер.

Проблема поставки истребителей в Украину

После решения об отправке большого количества западных танков в Украину Киев начал поднимать вопрос передачи также истребителей. Однако в НАТО настаивают, что сначала Запад должен выполнить обязательства по уже обещанным вооружениям.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, на текущий момент ни одна страна не дала твердых обещаний поставить Украине истребители в обозримые сроки.

Некоторые страны, например, Великобритания, сейчас озвучивают четкую позицию, что точно не дадут Украине боевых самолетов в ближайшие несколько лет.

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