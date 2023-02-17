Глава министерства Мариуш Блащак призвал Берлин помочь с запчастями на фоне заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах Бундесвера увеличить расходы на оборону.

В Министерстве обороны Польши подтвердили намерения страны заняться ремонтом немецких танков Leopard 2 для дальнейших поставок Украине. Однако на данный момент Варшава нуждается в передаче соответствующих запчастей со стороны Берлина.

Как отметил глава ведомства Мариуш Блащак, на данный момент польская сторона уже ведет соответствующие переговоры с правительством ФРГ. Официально ремонтом Leopard 2А4 занимается польский механический завод "Бумар-Лабенды", как говорится в публикации Минобороны Польши в Twitter.

Также там напомнили, что Польша уже передала Украине танки Т-72. На данный момент у страны есть средства для ремонта еще 34 таких танков.

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Буквально сегодня в рамках открытия 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах Берлина повысить оборонные расходы Германии до 2% ВВП. Об этом пишет Европейская правда.

Глава немецкого правительства сообщил об открытии специального фонд в 100 миллиардов евро, который станет первым шагом в этом направлении.

"Я бы хотел подчеркнуть то, что я сказал в Бундестаге через три дня после начала войны. Германия повысит свои оборонные расходы до 2% на постоянной основе", - заявил канцлер.

Ранее Шольц также заявил, что каждый, кто может поставлять боевые танки Украине, действительно должен это делать.

Поставки Leoprd 2 Украине - главные инициативы Польши

Напомним, что 28 января 2023 года Польша стала инициатором коалиции стран, поставляющих танки Leopsrd 2 в Украину. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Уже 15 февраля он объявил, что первый батальон танков Leopard 2 для Украины - завершен. К коалиции, помимо Варшавы, присоединились еще четыре страны: Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков) и Финляндия, которая будет участвовать в процессе как донор средств для поддержки бронетанкового батальона.

Ранее Варшава говорила, что планирует отправить Украине 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 немецких танков Leopard.

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