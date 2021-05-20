Девять человек собрались, чтобы определить полномочия в вопросах "терроризирования" предпринимателей и фермеров.

В городе Вознесенск Николаевской области в ходе спецоперации правоохранители прервали «сходку смотрящих».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что девять человек прибыли в Вознесенск в местное кафе на «сходку», чтобы определить полномочия в вопросах «терроризирования» предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты дани. Среди них так называемые «смотрящие» за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие криминальные элементы.

«Злоумышленники ранее уже были замечены в вымогательстве с предпринимателей, выполнении различных преступлений на заказ, выбивании несуществующих долгов, сборе средств для пополнения «воровского общака», за что некоторые привлекались к ответственности», - говорится в сообщении.

По результатам проведения спецоперации полицейские изъяли оружие и боеприпасы.

В полиции добавили, что сейчас действиям указанных граждан дается юридическая оценка и собираются материалы об их причастности к распространению преступного воздействия, организации и содействию в проведении преступного собрания.

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Автор: Светлана Макринская