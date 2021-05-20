В городе Вознесенск Николаевской области в ходе спецоперации правоохранители прервали «сходку смотрящих».
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Отмечается, что девять человек прибыли в Вознесенск в местное кафе на «сходку», чтобы определить полномочия в вопросах «терроризирования» предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты дани. Среди них так называемые «смотрящие» за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие криминальные элементы.
«Злоумышленники ранее уже были замечены в вымогательстве с предпринимателей, выполнении различных преступлений на заказ, выбивании несуществующих долгов, сборе средств для пополнения «воровского общака», за что некоторые привлекались к ответственности», - говорится в сообщении.
По результатам проведения спецоперации полицейские изъяли оружие и боеприпасы.
В полиции добавили, что сейчас действиям указанных граждан дается юридическая оценка и собираются материалы об их причастности к распространению преступного воздействия, организации и содействию в проведении преступного собрания.
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