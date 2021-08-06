Это первая мера пресечения, которую сегодня суд избрал для задержанных накануне в Харькове представителей "Нацкорпуса".

Представителя политической партии "Национальный корпус" Ивана Никифорова, задержанного накануне в Харькове, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом у здания суда сообщил спикер этой политсилы Александр Алферов.

По его словам, это первая мера пресечения, которую сегодня суд избрал для представителей "Нацкорпуса".

Представители политсилы, которые пришли к зданию суда поддержать своих собратьев, продолжают находиться на месте и не собираются расходиться. Они призывают всех неравнодушных присоединиться к ним, поскольку считают, что сегодняшние судебные процессы это – "преследование добровольцев, участников российско-украинской войны".

Задержание представителей "Нацкорпуса" в Харькове

5 августа Служба безопасности Украины заявила, что ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов в Харьковской области. В его состав было привлечено почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также люди с опытом ведения боевых действий.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. У них существовала четкая структура и они совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно.

Сегодня, 6 августа, в Киеве сторонники "Нацкорпуса" собрались на митинг возле Шевченковского районного суда, чтобы поддержать задержанных в Харькове собратьев.

Автор: Дмитрий Хилюк