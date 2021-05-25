Представитель потерпевших Оксана Мельник заявила отвод всему составу суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.
На прошлом заседании суд завершил исследование 10-го тома доказательств обвинения, а сегодня должен был начать исследовать 11-й.
Однако в начале заседания Мельник, которая представляет интересы матери и дочери Шеремета, а также его гражданской жены Елены Притулы, заявила отвод всему составу суда: председательствующей судье Оксане Голуб, судье Марине Антонюк, а также присяжным Григорию Фирсову, Наталии Глобе и Юрию Михайленко.
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По мнению Мельник, во время их назначения был нарушен порядок определения состава суда для рассмотрения уголовного дела.
Кроме того, она заявила, что сомневается в их беспристрастности и объективности.
Мельник добавила, что ставит под сомнение полномочия всех присяжных Шевченковского райсуда Киева, поскольку решение об утверждении списка присяжных, по ее мнению, было принято с нарушением законодательства.
Суд приобщил к материалам дела заявление представительницы потерпевшей и приложение к нему, а также назначил технический перерыв для обращениях с запросом к руководителю аппарата суда относительно оснований распределения присяжных.
Дело Шеремета
- Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.
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