Она сомневается в их беспристрастности и объективности, а также заявляет о нарушении порядка определения состава суда для рассмотрения дела.

Представитель потерпевших Оксана Мельник заявила отвод всему составу суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.

На прошлом заседании суд завершил исследование 10-го тома доказательств обвинения, а сегодня должен был начать исследовать 11-й.

Однако в начале заседания Мельник, которая представляет интересы матери и дочери Шеремета, а также его гражданской жены Елены Притулы, заявила отвод всему составу суда: председательствующей судье Оксане Голуб, судье Марине Антонюк, а также присяжным Григорию Фирсову, Наталии Глобе и Юрию Михайленко.

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По мнению Мельник, во время их назначения был нарушен порядок определения состава суда для рассмотрения уголовного дела.

Кроме того, она заявила, что сомневается в их беспристрастности и объективности.

Мельник добавила, что ставит под сомнение полномочия всех присяжных Шевченковского райсуда Киева, поскольку решение об утверждении списка присяжных, по ее мнению, было принято с нарушением законодательства.

Суд приобщил к материалам дела заявление представительницы потерпевшей и приложение к нему, а также назначил технический перерыв для обращениях с запросом к руководителю аппарата суда относительно оснований распределения присяжных.

Дело Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Антонина Доломанжи