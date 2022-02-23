В связи со сложившейся ситуацией, в Украине остро встал вопрос о праве на гражданское огнестрельное оружие. 23 февраля 2022 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за соответствующий законопроект № 5708. Конечно, он несовершенен и еще будет дорабатываться. Однако стоит разобраться с текущими правами граждан на оружие.

Итак, каким оружием могут владеть украинцы?

Без разрешения органов внутренних дел:

оружием под патрон Флобера;

с 18 лет - пневматическим оружием калибра менее 4,5 миллиметров и скоростью полета пули ниже 100 метров в секунду;

с 18 лет - газовыми баллончиками (кроме используемых сотрудниками правоохранительных органов), которые реализуются в специализированных магазинах, отдельных секциях магазинов.

23 февраля 2022 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие

С разрешения органов внутренних дел:

с 18 лет - газовым пистолетом, револьвером и патронами к ним, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия;

с 18 лет - холодным оружием, а именно штыком, стилетом, ножом, кинжалом, арбалетом, нунчаками, кастетом и т.п., а также другим предметом, предназначенным для поражения живой цели с помощью мышечной силы или механического воздействия устройства;

с 18 лет - пневматическим оружием калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду;

с 21 года (отдельные категории граждан: работники суда, правоохранительных органов их близкие родственники, участники уголовного производства, народные депутаты, члены общественных формирований по охране порядка и государственной границы, журналисты, госслужащие, военнослужащие, кроме проходящих срочную военную службу) - травматическим оружием (устройством для отстрела резиновых пуль);

с 21 года - огнестрельным гладкоствольным охотничьим оружием;

с 25 лет - огнестрельным охотничьим нарезным оружием (охотничьим карабином, винтовкой, комбинированным оружием с нарезными стволами).

Разрешение на приобретение, хранение и ношение газовых пистолетов, револьверов и патронов к ним выдается при условии наличия справки медицинского учреждения. Это справка о состоянии здоровья, где указано, что человек может владеть специальными средствами самообороны и ознакомлен с порядком их хранения, и применения.

Приобретенные газовые пистолеты в течение десяти дней с момента покупки подаются гражданами в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации и оформления разрешения на их хранение или ношение.

Разрешение для газовых пистолетов может быть выдано каждому члену семьи владельца газового пистолета, который имеет на это право. Разрешение на хранение и ношение безномерных или самодельных газовых пистолетов (револьверов) органами внутренних дел не выдается.

Во всех случаях ношения газовых пистолетов владелец обязан иметь при себе разрешение. А если его нет, то до рассмотрения дела пистолет изымается правоохранителями.

Разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия, пневматического, холодного оружия выдают после специального обучения, сдачи зачета и получения справки об изучении материальной части оружия, спецсредств, правил обращения с ними и их применения.

Учет владельцев в обязательном порядке ведется в книге учета. А сведения о наличии такого оружия у украинцев заносятся в базу данных. На каждого, кто владеет огнестрельным охотничьим, холодным, наградным, пневматическим оружием (кроме ведомственного оружия), заводится личное дело в полиции.

Приобретенное огнестрельное охотничье оружие, основные части оружия, пневматическое оружие, холодное оружие, в течение десяти дней со дня приобретения нужно зарегистрировать в органах полиции по месту жительства владельца с получением разрешения на его хранение и ношение.

Количество оружия, которое может иметь гражданин Украины, не ограничено. Однако владелец оружия должен обеспечить его безусловную сохранность.

В собственности физических и юридических лиц не могут находиться:

оружие, боеприпасы, боевая и специальная военная техника, ракетно-космические комплексы;

взрывчатые вещества и средства взрыва. Все виды ракетного топлива, а также специальные материалы и оборудование для его производства;

боевые отравляющие вещества;

электрошоковые устройства и специальные средства, которые применяются правоохранительными органами.

Для самозащиты можно использовать любое из вышеперечисленных средств. Однако делать это можно только способом, предусмотренным законом и только в пределах необходимой обороны (исключительно при наличии разрешения, где оно требуется).

Кодексом Украины об административных правонарушениях установлена ответственность за такие правонарушения:

нарушение правил обращения с оружием;

стрельба из огнестрельного, холодного металлического, травматического или пневматического оружия, в населенных пунктах и не отведенных для этого местах (или с нарушением установленного порядка);

приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа огнестрельного, холодного или пневматического оружия без получения соответствующего разрешения;

нарушение гражданами, имеющими соответствующее разрешение, правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов;

нарушение сроков регистрации (перерегистрации) наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и правил взятия его на учет;

нарушение порядка приобретения, хранения, регистрации или учета газовых пистолетов и револьверов и патронов к ним.

За эти нарушения (в зависимости от вида) предусмотрены штрафы и конфискация оружия.

Владение, хранение, применение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего) без соответствующего разрешения влечет за собой наказание по статье 263 УК Украины в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения наказываются штрафом или общественными работами, арестом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 3 лет.

Денис Ненов, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"