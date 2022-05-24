Терехов перед полномасштабным нападением России неоднократно защищал переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на сегодня имя маршала Жукова ассоциируют с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, которые поинтересовались, изменилась ли позиция чиновников по поводу проспекта, переименованного в честь советского маршала.

Терехов отметил, что это решает общество, но, обратил внимание, на сегодня имя Жукова аффилировано с РФ.

"К сожалению, так сложилось, что имя маршала Жукова сегодня аффилировано с Российской Федерацией, и у людей это вызывает антагонизм. Поэтому, я же говорил, что мы - демократическое общество, как приемлемо для людей - так мы будем и поступать. Поэтому это не актуально абсолютно", - высказался городской глава.

Ранее Терехов анонсировал дерусификацию города.

При этом сам Терехов перед полномасштабным нападением России неоднократно защищал позицию предыдущих городских властей по переименованию проспекта Григоренко на проспект Жукова, несмотря на возмущение местных активистов.

По этому поводу многие годы длились судебные баталии.

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