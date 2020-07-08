Пострадавшим от пожаров на Луганщине заплатят по 300 тысяч гривень – Зеленский

По словам президента, по предварительной информации, людям, утратившим жилье, будет выплачено по 300 тыс. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что 50 млн грн будут перечислены для помощи пострадавшим от лесных пожаров в Луганской области.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Луганскую область. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

«Относительно компенсаций - сейчас идет заседание правительства, оно проходит параллельно. Мы договаривались с премьером, что он заседание соберет, а мы будем на месте с ГСЧС и Арсеном Борисовичем (министром внутренних дел Арсеном Аваковым - УНИАН) разберемся, поговорим с людьми. Надо понять, сколько действительно нужно. То, что я сейчас услышал предложения очень быстро перечислить 50 млн грн - они есть в Кабмине на то, чтобы помочь людям. Самое главное - это условия, в которых они живут», - заявил Зеленский.

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По словам президента, по предварительной информации, людям, утратившим во время пожаров жилье, будет выплачено по 300 тыс. грн.

«Предложения, которые мне представили коллеги - 300 тыс. грн для того, чтобы человек мог здесь купить дом с нормальными условиями, и плюс сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые потеряли все, потому что, кроме дома, там есть еще хозяйство, деньги, ценности», - отметил он.

Как сказал Зеленский, нужно решить вопрос предоставления временного жилья пострадавшим жителям Новоайдарского района.

«Сейчас, пока будут обустроены новые дома, им надо где-то жить, и даже если они живут у родственников, у близких, они не могут жить за чужой счет ... Сейчас председатель ОГА собирает всю информацию, и временное жилье может быть здесь очень быстро снято. Если здесь недостаточно и нет у людей родственников, нет желания у кого-то принимать кого-то из этих людей, есть пансионаты, Харьковская область предложила поселить в них их, там есть такие возможности», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 13:21 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Во время тушения пожара обнаружены тела 4 погибших, 9 человек (из них двое детей) госпитализированы.

Сегодня, 8 июля, по состоянию на 9:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

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