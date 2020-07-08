Пострадавшим от пожаров на Луганщине заплатят по 300 тысяч гривень – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что 50 млн грн будут перечислены для помощи пострадавшим от лесных пожаров в Луганской области.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Луганскую область. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.
«Относительно компенсаций - сейчас идет заседание правительства, оно проходит параллельно. Мы договаривались с премьером, что он заседание соберет, а мы будем на месте с ГСЧС и Арсеном Борисовичем (министром внутренних дел Арсеном Аваковым - УНИАН) разберемся, поговорим с людьми. Надо понять, сколько действительно нужно. То, что я сейчас услышал предложения очень быстро перечислить 50 млн грн - они есть в Кабмине на то, чтобы помочь людям. Самое главное - это условия, в которых они живут», - заявил Зеленский.
Читайте такжеПожары на Луганщине: ГСЧС сообщила об отсутствии угрозы населенным пунктам
По словам президента, по предварительной информации, людям, утратившим во время пожаров жилье, будет выплачено по 300 тыс. грн.
«Предложения, которые мне представили коллеги - 300 тыс. грн для того, чтобы человек мог здесь купить дом с нормальными условиями, и плюс сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые потеряли все, потому что, кроме дома, там есть еще хозяйство, деньги, ценности», - отметил он.
Как сказал Зеленский, нужно решить вопрос предоставления временного жилья пострадавшим жителям Новоайдарского района.
«Сейчас, пока будут обустроены новые дома, им надо где-то жить, и даже если они живут у родственников, у близких, они не могут жить за чужой счет ... Сейчас председатель ОГА собирает всю информацию, и временное жилье может быть здесь очень быстро снято. Если здесь недостаточно и нет у людей родственников, нет желания у кого-то принимать кого-то из этих людей, есть пансионаты, Харьковская область предложила поселить в них их, там есть такие возможности», - отметил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 6 июля в 13:21 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.
Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.
В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".
Во время тушения пожара обнаружены тела 4 погибших, 9 человек (из них двое детей) госпитализированы.
Сегодня, 8 июля, по состоянию на 9:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram