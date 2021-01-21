Президент поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар в частном доме для пожилых людей в Харькове, поручив Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации и выяснить причины трагедии.

Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове локализовали (фото)Об этом он написал в Telegram-канале.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находилось 33 человека летние. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", – отметил Зеленский.

Он поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. А министру внутренних дел – открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

"Призываю местную власть – глав городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", – добавил Зеленский.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что еще известно

Пожар возник на улице Нижняя Гиевская в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

В ГСЧС сообщили о 15 погибших и 5 пострадавших.

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Автор: Катерина Шварц