Президент Владимир Зеленский объяснил неготовность медицинской системы Украины к пандемии коронавирусной болезни, заявив, что «некоторые потеряли обоняние» еще задолго до появления COVID-19.
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Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинскому народу.
«Весной мы все начали болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет», - напомнил Зеленский.
По словам главы государства, «просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до ковида».
«И вот все мы были как в фильмах: когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились - супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарники и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной», - подчеркнул Зеленский.
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