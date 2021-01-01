По словам президента Владимира Зеленского, в 2020 году, как и в 2014-м, украинцы снова убедились, что супергерои существуют, и к нашим военным присоединились наши медики.

Президент Владимир Зеленский объяснил неготовность медицинской системы Украины к пандемии коронавирусной болезни, заявив, что «некоторые потеряли обоняние» еще задолго до появления COVID-19.

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Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинскому народу.

«Весной мы все начали болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет», - напомнил Зеленский.

По словам главы государства, «просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до ковида».

«И вот все мы были как в фильмах: когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились - супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарники и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной», - подчеркнул Зеленский.

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Автор: УНИАН