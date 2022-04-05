Мэр города Рубежное Сергей Хортив обвиняется в сотрудничестве с российскими оккупантами. По факту коллаборационной деятельности открыто криминальное расследование.
Информация поступила из официального Telegram-канала Офиса генпрокурора Украины.
В свежем сообщении сказано, что Сергей Хортив обвиняется в пособничестве российским оккупантам. Сотрудничество с интервентами в Украине запрещено и наказывается, согласно 1 части статьи 111-1 Уголовного кодекса.
По данным следствия, в марте мэр Рубежного публично призывал поддержать решения и действия Российской Федерации в плане проведения так называемой "специальной операции".
"Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории", — сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Напомним, доказательства предательства Хортива начали появляться в Сети 1 апреля. На одном из видео он назвал ВСУ "нацистами" и потребовал сложить оружие.
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