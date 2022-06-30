Эксперт прогнозирует, что станция вернется под украинский контроль этой осенью.

Российским оккупантам вряд ли удастся уничтожить Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном Энергодаре.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, станция рассчитана даже на ядерную войну небольшой мощности, поэтому уничтожить ее обычным вооружением очень сложно.

"Даже если вы нарушите технологический процесс, не забывайте, что все реакторы имеют несколько степеней защиты. Не смотрите на Чернобыль, не сравнивайте. В Чернобыле цель эксперимента была найти пограничное состояние реактора перед взрывом... В принципе, как бы это не звучало черным юмором, цель эксперимента была достигнута", - отметил он.

Сегодняшний реактор, который работает в нормальном состоянии, имеет кучу блокировок и защиты. Первое, что делает реактор - блокирует активную зону и гасит ее, охлаждается. Перезапуск реактора - это потом огромнейшая проблема. В любом случае, даже если возникает внештатная ситуация, срабатывает штатная система, которая гасит реактор", - добавил он.

Жданов также усомнился, что в районе самой АЭС будут вестись бои и намекнул, что деоккупация этой территории произойдет осенью.

Судьба Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар. При захвате станции оккупанты отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.