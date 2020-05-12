В Киеве несколько дней разыскивали пса, который ехал на фронт с армейцами, но потерялся на вокзале (видео)

Волонтеры днями и ночами прочесывали железнодорожные пути и промзоны левого берега столицы.

В Киеве несколько дней разыскивали пса, который вместе с армейцами ехал на фронт, но на одном из столичных вокзалов потерялся.

Волонтеры днями и ночами прочесывали железнодорожные пути и промзоны левого берега столицы. Чем закончилась поисковая операция, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одессе патрульные ранили бойцовскую собаку, которую натравил на них пьяный мужчина

Собаку по кличке "Винни" искали несколько дней возле Дарницкого вокзала. Находили свидетелей, которые видели пса. По словам одной женщины, она еще никогда не видела, чтобы пес так завывал и так себя вел. Зоозащитники предполагали, что собака будет возвращаться к путям и встречать поезда.

Так и произошло. Именно там его увидел киевлянин, который как раз прочитал сообщение в соцсети о розыске пса и попытался его приручить. Собака отозвался на кличку. Очень грустный и хилый Винни тут же поехал в ветлечебницу. Его обследовали, накормили и вытащили кучу клещей.

Пока его разыскивали, одна из военных, которая им раньше только занималась, решила забрать его в свою семью.

Как сообщал ранее УНИАН, британские ученые попытаются научить собак обнаруживать у людей коронавирусную болезнь COVID-19.